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رياضة
محمد صلاح ينضم لتدريبات المنتخب الأربعاء
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 12:26 ص
محمد صلاح وتريزجيه
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محمد صلاح وتريزجه
وكالات:
أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، تدريبه الثاني استعدادًا للقاء إي سواتيني «سوازيلاند» يوم الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.
وشارك في المران 23 لاعبًا بعد انضمام على غزال لمعسكر الفريق اليوم ومغادرة أحمد على بعد إصابته، فيما لم يتمكن محمد صلاح من اللحاق بتدريبات اليوم بعد سماح خافيير أجيري المدير الفني للفريق له بتأجيل رحلته عدة ساعات لقضائها مع أسرته والحصول على مزيد من الراحة بعد مشاركته مع ليفربول في لقاء مانشستر سيتي الأخير.
ومن المقرر أن يصل نجم المنتخب الوطني وليفربول إلى القاهرة مساء اليوم وينضم إلى تدريبات الفريق اعتبارًا من الغد.
وكان أجيري قد سمح لأحمد حجازي بالحصول على راحة اليوم نظرا لارتباطه بمناسبة شخصية، لا سيما أن حجازي ليس ضمن قائمة الفريق في مباراة الجمعة نظرا لحصوله على إنذارين، ومن المقرر أن ينضم للتدريبات غدا استعدادا للقاء الثاني بسوازيلاند.
على جانب آخر قرر اتحاد كرة القدم بدء طرح تذاكر المباراة اعتبارا من غد الأربعاء من خلال منفذي استاد القاهرة ونادي الصيد بسعر موحد 40 جنيها للتذكرة.
محمد صلاح
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