معتز رسلان: الضريبة العقارية صاحبها جدلا لم ينته حتى اليوم

معتز رسلان

سمر السيد:



قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ، أنه لاشك أن الظروف الصعبة التي واجهت الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية خلفت الكثير من التحديات وأدت لتفاقم عجز الموازنة الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول لزيادة الإيرادات ومواجهة التزايد المطرد في الانفاق علي الدعم والصحة والتعليم وغيرها وكان من بين الحلول التي عولت عليها الحكومة وبالفعل نجحت في ذلك وهو الضرائب التي سجلت حجم إيراداتها في العام المالي المنتهي نحو 538 مليار جنيه في العام المالي المنتهي .



أضاف في كلمته بفعالية المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء يوم الثلاثاء ، أنه من المستهدف زيادة الحصيلة الضريبة إلي نحو 770 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، مشيبرا الي أنه في أي مكان في العالم لايلاقي الحديث عن الضرائب وتحديث قاعدتها أي ترحيب من شعب ولكن الضريبة العقارية في مصر لم تمر كأي ضريبة أخري وصاحبها جدل لم ينتهي حتي اليوم لدرجة أنها أصبحت حديث كل يوم وثارت حولها الكثير من التساؤلات حول الإعفاءات والتقييم وخلافه و كيفية تأثير تطبيقها علي المنشآت الصناعية والسياحية علي حركة الاستثمار.



وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحل المشكلات التي واجهت تطبيقها خلال الفتر ة الماضية ، مشيراً إلي أنه رغم صدور القانون في 2008 وتعديله وتطبيقه في 2013 إلا أنه يري أنه لم يتم تهيئة الشارع ورفع الوعي لدي المواطنين بشكل كافي والدليل حالة الارتباك والكثير من الاستفسارات التي أصبحت بمثابة روتين يومي .