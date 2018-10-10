الضرائب العقارية تحصر 25 مليون وحدة حتى الآن

سمر السيد:







قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لـ"المال"، إنه تم حصر حوالي 25 مليون وحدة حتي الآن، من المقرر أن تفرض عليها الضريبة العقارية، مشيرة إلي أن كل منشأة جديدة يتم حصرها.





وأضافت في تصريحات للصحفيين علي هامش المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الثلاثاء، أنه لتوفير نوع من أنواع التسهيلات للمصانع التي ترغب الدولة في تشجيعها لأنها ناشئة أو توفر عمالة لا بد من تعديل قانون الضريبة العقارية، مضيفة أن السماح بإعطاء هذه المزايا للمصانع في تعديلات القانون تخول لرئيس مجلس الوزراء.