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رياضة
بيراميدز يصرف مكافأة 50 ألف جنيه بعد الفوز على طنطا في كأس مصر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:55 م
نادي بيراميدز وانبي
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بيراميدز يصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد التعادل مع سموحة
نادي بيراميدز وانبي
أحمد صبرى:
قررت إدارة نادى بيراميدز صرف مكافأة قدرها 50 الف جنيه لكل لاعب بمناسبة فوز الفريق في مباراة اليوم.
جاء ذلك على الحساب الرسمى للنادى على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، حيث فاز الفريق على نادى طنطا فى الدور ال٣٢بكأس مصر.
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