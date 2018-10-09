بيراميدز يصرف مكافأة 50 ألف جنيه بعد الفوز على طنطا في كأس مصر





أحمد صبرى:قررت إدارة نادى بيراميدز ‏ صرف مكافأة قدرها 50 الف جنيه لكل لاعب بمناسبة فوز الفريق في مباراة اليوم.جاء ذلك على الحساب الرسمى للنادى على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، حيث فاز الفريق على نادى طنطا فى الدور ال٣٢بكأس مصر.