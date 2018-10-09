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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
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16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

بيراميدز يصرف مكافأة 50 ألف جنيه بعد الفوز على طنطا في كأس مصر

نادي بيراميدز وانبي
نادي بيراميدز وانبي
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نادي بيراميدز وانبي

أحمد صبرى:

قررت إدارة نادى بيراميدز ‏ صرف مكافأة قدرها 50 الف جنيه لكل لاعب بمناسبة فوز الفريق في مباراة اليوم.

جاء ذلك على الحساب الرسمى للنادى على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، حيث فاز الفريق على نادى طنطا فى الدور ال٣٢بكأس مصر.



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