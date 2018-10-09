وزبرة التضامن: حملة عربية للتوعية بقضايا الأشخاص ذوى الاعاقة

المال -خاص:

اكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ان انعقاد اعمال الدورة 72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون لاجتماعية العرب يكتسب أهمية خاصة من حيث اهتمامها ببحث الموضوعات الاجتماعية التنموية وانعقادها في ظل ما زالت تشهده المنطقة العربية من تحديات جسام وصراعات وجودية خطيرة اخذت من المكتسبات التنموية مشيرة الى ان العمليات الإرهابية وممارساتها اللاإنسانية واستمرار حالات النزوح واللجوء وتأثيرها على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة يتطلب جهدا مضاعفا لمواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي القتها والى امام فعاليات افتتاح اعمال الدورة 72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي انطلقت صباح اليوم بمشاركة الدول الأعضاء حيث أشارت والى الى عقد العديد من الاجتماعات في اطار اعداد خطة تحرك لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعي في عملية المكافحة تمهيدا لوضع تصور متكامل للعرض على المجلس في دورته القادمة تمهيدا للعرض على القمة العربية المقررة في مارس المقبل.





وأكدت والى على ضرورة عرض تصورات تعزز من دور الشباب والمجتمع المدني في اطار المنظور المتكامل للتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة والقضاء على الفقر بمختلف ابعاده وذلك في اطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الماضية فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية التنموية ودور المجلس سواء في طرح مشروع الاطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد وكذلك منتدى الشباب والمجتمع المدني للقمة.

وأشارت والى إلى نجاح برنامج الزيارات للاطلاع على التجارب الرائدة والذى تم تنفيذه في مصر في الفترة من 17-19 من سبتمبر الماضي في اطار أنشطة و فعاليات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للعام الحالي والذى استهدف اطلاع المسئولين بالدول الشقيقة على التجربة المصرية في المجالات الاجتماعية حيث دعت والى الى استمرار تنظيم هذا البرنامج بما يحمله من تبادل للمعارف والخبرات بين الدول الأعضاء وصولا الى اصدار وثيقة تشتمل على كافة التجارب الرائدة في الدول العربية لا تعمم فقط على الدول العربية بل يتم ارسالها أيضا الى الأمم المتحدة ضمن الجهود العربية في العمل الاجتماعي التنموي الدولي.

وفى اطار مجال الأشخاص ذوى الإعاقة اكدت والى على المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في اطلاق الحملة الإعلامية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول الأشخاص ذوى الإعاقة يوم 13 ديسمبر 2018 من مصر وذلك في اطار اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر





وأوضحت انه قد تم تشكيل لجنة من المعنين في الوزارة والخبراء بما يمكن من اطلاق هذه الحملة في كافة الدول العربية في اليوم العربي للأشخاص ذوى الإعاقة في ديسمبر القادم مقترحة ان تستمر هذه الحملة خلال عام 2019 وان يتم اطلاق حملة أخرى في احدى الدول العربية العام القادم بما يضمن تشكيل الراي العام المطلوب وفى كافة أوساط المجتمع بأهمية القضية التي تكتسب أهمية متزايدة على مستوى العالم.

هذا ومن المقرر ان تتضمن جلسات عمل الدورة العادية للمكتب التنفيذي على إقرار مشروع جدول اعمال الدورة الثانية والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وعرض بنود جدول الاعمال.

يتضمن جدول الاعمال مناقشة بنود مشروع جدول اعمال الدورة 38 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في اطار القمة العربية 30 المقررة بتونس 2019 والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت 2019 من الاعداد والتحضير للدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تونس 2019 والاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة كذلك ستتضمن اعمال الدورة متابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية اهداف التنمية المستدامة 2030 متضمنة القضاء على الفقر متعدد الابعاد في الدول العربية ، وموضوع الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

كما ستضمن جلسات العمل مناقشة تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء حيث سيتم مناقشة طلبات الدول الأعضاء لدعم المشروعات التنموية للعام المالي 2019 واستعراض برامج ومشاريع وانشطة المجلس لعام 2017 بشأن الصندوق العربي للعمل الاجتماعي أيضا استعراض تقارير الدول الأعضاء حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وموعد ومكان عقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.