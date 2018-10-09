حقيقة خصم نقاط الزمالك في أزمة نادي ماريتيمو

علي المصري:







أكد نصر عزام محامى الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، عدم صحة الأنباء المتداولة بصدور حكم بخصم 6 نقاط من القلعة البيضاء، في أزمة نادى ماريتيمو البرتغالي، مؤكدا بانه تم تقديم الاستئناف في الموعد القانوني.





وأشار عزام إلى أنه حاليا جار التفاوض مع المحامي البرتغالي للنادى البرتغالي، للتفاوض على تخفيض الغرامة المالية الموقعة على الزمالك، والمقدرة ب 250 ألف يورو، بخلاف المبلغ الأصلي للنادي 350 ألف يورو، على أن تتم جدولة المبلغ المالي المتبقي وتسديده للنادي البرتغالي لغلق هذا الملف بشكل نهائي.