السكك الحديدية تتابع أعمال تطوير المزلقانات مع الشركات المنفذة لزيادة عوامل الأمان

المال -خاص:







أجتمع اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بالشركات المنفذة لتطوير المزلقانات وتحويلها إلى نظم تحكم حديثة تعمل بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان فى مسيرة القطارات والعابرين للمزلقانات من مركبات ومشاة.





وشدد رئيس الهيئة اثناء الاجتماع على الشركات المنفذة لمشروعات تطوير المزلقانات بحضور مندوبى المحافظات والجهات المعنية والواقع فى نطاقها مشروعات تطوير المزلقانات للعمل على إزالة اى معوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات مع الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة للعمل على رفع معدلات السلامة والامان.





وأكد رئيس الهيئة بان الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة.







