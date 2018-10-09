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الإسكندرية

الأكاديمية العربية تحتفل بالدفعة 43 من كلية الدراسات العليا في الإدارة

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

معتزمحمود:

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مساء الاثنين، بتخريج الدفعة رقم 43 من كلية الدراسات العليا في الإدارة وذلك بحضور اللواء اركان حرب باسم عزت  رئيس اركان المنطقة الشمالية العسكرية ، واللواء اركان حرب وليد مصطفي عوض مدير الكلية البحرية و الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار : اليوم نحتفل بتخريج وتكريم 366 خريجا وخريجة من ثمان جنسيات مختلفه وهي مصر و الاردن والسعوديه وسوريا وفلسطين وقطر وليبيا  واليمن ، والذين حصلوا علي  درجاتهم  العلمية في الدكتوراه المهنية ، الماجستير المهني والاكاديمي في اداره الاعمال و الاستثمار والتمويل وشهادة الماجستير بالتعاون مع جامعه كارديف.

وأضاف  عبد الغفار: اتشرف اليوم بمشاركاتكم جميعا في ان نحتفل سويا بتخريج كوكبة جديدة من الخريجين الذين ثابروا واجتهدوا وحصلوا العلم فاستحقوا ان يسعدوا اليوم بجنى ثمار جهدهم واجتهادهم وأن يقفوا على منصة التتويج لبدء حقبة جديدة من حياتهم العلمية ويكونوا نجوما ساطعة في مجال الإدارة في مؤسساتهم و مجتمعاتهم و عونا لها في سعيها للتقدم والرقي.
 
وأشار إلي أن هؤلاء الخريجين أصبحوا أهل لان يحملوا راية الأكاديمية ورسالتها  من خلال اثراء الافكار و تعزيز فهم المعارف والعلوم و تطبيقها عمليا بما يثرى راس المال البشري من اجل المزيد من النهوض والرقى علي المستوى المحلي بوطننا مصر دولة المقر وعلي المستوى الإقليمي بوطننا الاكبر العربي .
وتابع لقد كانت الأكاديمية منذ نشاتها وعلى مدى عقود من الزمان نبراسا للعلم التقى فيه اساتذة إجلاء باجيال متواترة  من الخريجين في ففاضوا بعلمهم   الغزير وخبراتهم المتراكمه فاخرجوا قادة اثروا مؤسساتنا ومجتمعاتنا بعقول واعية.

وتوجه عبد الغفار بالشكر للدكتور احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربية على رعايته للأكاديمية وكذلك اجهزة و ادارات الامانة العامه للجامعة العربيه على تعاونها الدائم و المستمر مع الأكاديمية.
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