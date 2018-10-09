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رياضة
نتائج 3 لقاءات من كأس مصر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:26 م
نتائج 3 لقاءات من كأس مصر
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نتائج 3 لقاءات من كأس مصر
- بيراميدز يفلت من كمين طنطا وينتظر المتأهل من اﻷهلي والترسانة
_ إنبي يغتال أحلام شبان قنا .. وبتروجيت يفترس شباب تلا
علي المصري:
أفلت فريق الكرة بنادي بيراميدز، من الكمبن الذي نصبه ضيفه طنطا، وحقق فوزا صعبا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الدفاع الجوي، في ختام لقاءات اليوم الثاني لدور الـ 32، لبطولة كأس مصر.
بتلك النتيجة، يتأهل بيراميدز لدور الستة عشر من المسابقة، وينتظر الفائز من لقاء اﻷهلي والترسانة، الذي سيقام غدا اﻷربعاء، لمقابلته في ثمن نهائي المسابقة اﻷعرق في مصر.
وضمن لقاءات دور الـ 32، والتي أقيمت اليوم أيضا، حصد إنبي فوزا سهلا على حساب ضيفه شبان قنا، بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب بتروسبورت، ليصعد الفريق البترولي إلى دور الستة عشر، ليضرب موعدا مع المنصورة، والذي فجر مفاجأة وأطاح بالداخلية بركلات الترجيح.
وعلي ملعب السويس الجديد، وضمن الدور ذاته، فاز فريق بتروجت على ضيفه مركز شباب تلا، بسداسية دون رد، ليتأهل الفريق البترولي، لمواجهة الفائز من مباراة المصري والجزيرة المطروحي، والتي تأجلت لموعد سيتم تحديده لاحقا.
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