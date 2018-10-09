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الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكلف بتخصيص أماكن لإنشاء مراكز تكنولوجية بالأحياء
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:01 م
عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
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عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
مها يونس
عقد عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا مع المسؤولين والمختصين من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمسؤولين عن مركز المعلومات بالمحافظة، وذلك لمناقشة كيفية ميكنة الأعمال بديوان عام المحافظة.
وقال قنصوة أن ذلك يأتي هذا انطلاقا من رؤية الدولة بأهمية الميكنة و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والدور الهام الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في تحقيق الإصلاح الإداري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم جهود اجهزه الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي ، والذي يعد ركنا أساسياً لتطوير جوده حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
جاء ذلك بحضور احمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.
أكد المحافظ على أهمية ميكنة الجهاز الحكومي والديوان العام بالمحافظة و الأحياء التابعة له، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع العبء عنهم، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار ، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
أشار قنصوة ألى أهمية توحيد الإجراءات التي ستقدمها الأحياء للمواطنين من خلال ميكنة الاجراءات.
كما تم إستعراض كيفية تقديم الخدمات الالكترونيه للمواطنين ومسارات تقديم الطلبات وكيفية متابعتها ،واستفسر المحافظ من المسئولين عن كيفية تحديد توقيت استلام الموظف للطلب و مساره حتى يتثنى للمسؤولين محاسبة المقصرين ، وكذلك عن آلية تدريب الموظفين على المنظومة.
وكلف قنصوة رؤساء الأحياء بتجهيز أماكن مخصصة لإنشاء مركز تكنولوجي بكل حي .
فيما تمت مناقشة ميكنة منظومة الرصد البيئي لتحديد أماكن المخالفات وتسجيلها في نفس توقيت رصدها على المنظومة الالكترونيه ،مؤكدا على ضرورة إشراك المواطنين في منظومة الرصد حتى يتثنى لهم ارسال اي مخالفة لم يتم رصدها من قبل موظف الرصد البيئي.
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