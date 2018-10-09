حماية الطفولة بالقاهرة: نجحنا بالتواجد في 10 أحياء شعبية

حماية الطفولة

- حماية الطفولة بالقاهرة: لدينا 37 لجنة فرعية بالمحافظة

- عزة العشماوى: تمكين الفتاه وحمايتها من دائرة الفقر والاضطهاد هدف رئيسي للمجلس

عصام عميرة



قالت مارى عياد، رئيسة اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة القاهرة، إن المجلس القومى لحماية الطفولة والأمومة لديه ما يقرب من 37 لجنة فرعية لحماية الطفل بالمحافظة.



وأضافت على هامش زيارة السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي للمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، أن اللجنة استهدفت 10 أحياء داخل محافظة القاهرة لحماية الطفولة، خاصة فى المناطق الشعبية، ولفتت إلى أن من الأحياء هو حى السلام والمقطم والشرابية، بالإضافة إلى حي روض الفرج ومنشية ناصر وشرق مدينة نصر والساحل.



وأشارت ان اللجنة نجحت فى التواجد بتلك الاحياء واقامة مقرات دائمة بها وذلك بمعاونة الاتحاد الاوروبي، حيث تم توقيع بروتكول مع منظمة اليونسيف فى عام 2017 بغرض تدريب اعضاء اللجان الفرعية وتاهيلهم وخاصة انهم المتخصصين فى التعامل مع قضايا الطفل وحمايتة، ونجحت اللجنة فى رفع قدرات كافة العالملين ومهاراتهم.



ولفتت إلى أن تم الانتهاء من توفير كل االحتياجات اللوجيستية من كمبيوترات وكافة التقنيات التى تساعد اللجان الدائمة فى اداء مهما عملها، مشيدة بدور الاتحاد الاوروبي فى توفير الدعم اللازم لكافة برامج حماية الطفل.



من جانبها، قالت أمل عادل، مسئول لجنة حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية، إنه تم خلال الثلاث سنوات السابقة مع 1042 بلاغ، لانتهاك حقوق الطفل وحمايتة ومنها بلاغات تسول وعنف من داخل الاسرة واثناء العملية التعليمية، ولفتت الى ان من الاهداف الرئيسية للجنة هو توعية الاسرة.



وذكرت أنه تم تدريب القضاة وأعضاء النيابة المتعلقة بالطفل، حيث يتم الاستعانة باللجنة لتقديم تقريرها فى بعض القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل، الامر الذى يعد من اهمية دور اللجنة فى حماية الاطفال.



وفى سياق متصل، كشفت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان من اهداف المجلس الرئيسية هو حماية الفتاه والعمل على تمكينها وتاهيلها لتولى مناصب عليا بمختلف المجالات، ولفتت الى ان المجلس يعمل على تدريب الفتاه وحمايتها من الفقر وكافة القضايا المتعلقة بها.



وأشارت إلى أن زيارة رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر إلى المجلس فى اليوم العالمى للفتاة له أثر بالغ فى دعمنا لتنفيذ الأجندة المستهدفة لحماية الفتاه وحقوق الطفل.