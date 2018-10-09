مبيعات أمريكا من الأسلحة تقفز إلى 55 مليار دولار

رويترز





قال مسئول بالإدارة الأمريكية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية زادت 33%، هذا العام، لتصل إلى 55.6 مليار دولار.



