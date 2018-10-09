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اقتصاد وأسواق
مبيعات أمريكا من الأسلحة تقفز إلى 55 مليار دولار
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:22 م
منظومة الصواريخ s-300
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رويترز
قال مسئول بالإدارة الأمريكية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية زادت 33%، هذا العام، لتصل إلى 55.6 مليار دولار.
تأتي الزيادة في المبيعات لأسبابٍ، منها خطة ”اشتر الأمريكي“ التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في أبريل، والتي خففت اللوائح المتعلقة بالمبيعات وشجّعت المسئولين الأمريكيين على القيام بدور أكبر في زيادة الأنشطة التجارية بالخارج لصناعة الأسلحة الأمريكية.
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