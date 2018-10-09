"أميك": مبيعات كلتا العلامتين تسجل 99 سيارة خلال 8 أشهر





شريف عيسى









استمرّ أداء الهبوط لمبيعات جاكوار لاند رفر، أكبر مصنع للسيارات ببريطانيا، خلال سبتمبر من هذا العام، بنسبة بلغت 13.3%، بإجمالى 57,1 ألف سيارة، رغم الطلب المتزايد على الموديلات الجديدة، فى إشارة إلى رينج روفر فيلار، وجاكوار I-PACE، وجاكوار E-PACE.





وأظهر التقرير نمو مبيعات جاكوار خلال هذا الشهر بنسبة 4.4%، بعدما تمكنت من تسليم 19 ألفًا و146 سيارة، فيما تَواصل تراجع مبيعات لاند روفر بنسبة 18.8%، بإجمالى 37 ألفًا و968 وحدة.





وأعلنت الشركة، فى تقريرها الشهرى، أن مبيعاتها المجمعة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، تراجعت بنسبة بلغت 4%، بإجمالى عدد سيارات مبيعة 448,1 ألف وحدة.





وشهدت مبيعات جاكوار، خلال الشهور التسعة الأولى، هبوطًا بنسبة 1.1%، بإجمالى 135 ألفًا و955 سيارة، كما هوت مبيعات لاند روفر بنسبة 5.2%، لتسجل 321 ألفًا و111 سيارة مبيعة.





ويرجع هبوط مبيعات جاكوار لاند روفر، خلال سبتمبر، إلى تراجع معدلات الشراء بالصين مع استمرار التوترات الاقتصادية بين كل من الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى تسبب فى هبوط مبيعات الشركة بنسبة 46.2%.





وانخفضت مبيعات جاكوار لاند روفر بنسبة متواضعة بلغت 0.8% في المملكة المتحدة خلال سبتمبر، كما هبط مؤشر مبيعاتها بمعدل 4.7% في أوروبا.





ويعود تراجع مبيعات جاكوار لاند روفر فى أوروبا إلى اقرار سلطات الاتحاد تطبيق نظام جديد فى قياس الانبعاثات يطلق عليه WLTP، الأمر الذى أثّر بالسلب على مبيعات الديزل.





أما على الصعيد المحلى فأظهرت الإحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تمكّن مجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار لاند روفر فى مصر، من بيع 99 سيارة من كلتا العلامتين خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام.



