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الإسكندرية
صور| محافظة مطروح تنظم مسابقة لأفضل كبش برقي
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:00 م
كبش برقي
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كبش برقي
- مؤسس المسابقة: الهدف هو تشجيع أبناء مطروح لتربية سلالات مختلفة
الصاوي أحمد
أقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مسابقة اختيار أفضل كبش من سلالة الخرفان البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح، وجاءت الاحتفالية تحت رعاية مجدي الغرابلي محافظ مطروح، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، التابع لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد الأوروبي.
وقال المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي، وماعز البور: إن عدد المتقدمين للمسابقة هم 100 خروف من سلالة البرقي، تم تصفيتها 10 خرفان برقي تم حجزها لمدة 3 أشهر في بيئة صحية جيدة ورعاية بيطرية كاملة للحفاظ على سلامتها الصحية.
وأضاف الجمال، أن الهدف من المسابقة تشجيع أبناء مطروح على تربية الخرفان من سلالات مختلفة؛ من أجل الحفاظ على سلالة الخرفان البرقي خالية من الأمراض.
وأشار إلى أن محافظة مطروح كانت تشتهر بتربية الخرفان البرقي، حيث إن الإحصائيات الرسمية لتعداد الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح، قررت أن أغنام البرقى تبلغ حوالى 300 ألف رأس من الضأن والماعز طبقا للإحصاء الأخير بعد أن كانت أعداد أغنام البرقى قد بلغت فى إحصاء عام 1990 حوالى مليون رأس و2.5 مليون رأس أوائل السبعينيات، ما يكشف انخفاضا شديدا فى أعدادها.
وأوضح أننا بصدد افتتاح وزارة الزراعة لأول مزرعة نموذجية لتسمين وتربية الخرفان البرقي وماعز البور، ومركز بحوث خاص لإنتاج وحماية سلالات الخرفان البرقي وماعز البور، والذي يعد المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في هذا التخصص، بالتعاون مع مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، بمحافظة مطروح.
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