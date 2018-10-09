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القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال وختان الأناث يتصدران أولوياتنا

عزة العشماوى
عزة العشماوى
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أمين المجلس تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي للاحتفال بيوم الفتاة

عصام عميرة

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، السيد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المجلس.

تأتي هذه الزيارة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن اللقاء تناول استعراض كل أنشطة الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة المصرية، فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى أطلقتها هيئة بلان إنترناشونال وتبنّتها الأمم المتحدة.

ورحبت "العشماوي" بسفير الاتحاد الأوروبي والطفلة أمل ناجح، والتى تتولى، اليوم، مهامّ سفير الاتحاد الأوروبي فى إطار المبادرة، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء، ومؤكدة أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقضايا الطفولة والفتيات فى مصر، مشيرة إلى أنه شريك أساسي في جميع القضايا.

وأضافت أن هذه الشراكة تتيح التحرك سريعًا نحو تحقيق الخطط الوطنية لتحسين نظام الحماية للأطفال.

وذكرت العشماوى، خلال اللقاء، الجهود التى يقوم بها المجلس لتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الجنسين، والتصدي لقضية زواج الأطفال، موضحة أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة حالات زواج الأطفال والزواج القسري وفقًا لتوصيات لجنة حقوق الطفل بجنيف.

ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة ليس فقط معالجة الحالات المبلَّغ عنها ولكن خلق الوعي بالممارسات السلوكية الضارة والأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.

من جانبها أعربت الطفلة أمل ناجح عن سعادتها بالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي لدعم حماية الأطفال، ومشاركتهم فى جميع القضايا المتعلقة بهم آملة أن يتم تعميم ذلك فى كل أنحاء الجمهورية.
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