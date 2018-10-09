الضرائب العقارية: سنعيد حساب الفنادق الشاغرة

سامية حسين الضرائب العقارية

سمر السيد



قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه من الممكن أن يعاد البحث في كيفية حساب الضرائب على الفنادق التي لا توجد بها إشغالات ودراستها.



وأضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أنه تم التطرق لتلك المشكلة عند وضع البرتوكول الخاص بحساب الضريبة على المنشآت السياحية مع وزارة السياحة، ولم تتدخل المصلحة في أي مقترح بشأن ذلك.