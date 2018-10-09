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اقتصاد وأسواق

إحصاء | 717 مليون جنيه ديون كمبيالات بدون رصيد في عام 64% منها بالجيزة

كمبيالة بدون رصيد
كمبيالة بدون رصيد
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كمبيالة بدون رصيد



المال – خاص:
أظهر تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة ديون الكمبيالات غير المدفوعة، بمحافظة الجيزة التي تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنها "بروتستو" ، إلى 459,8 مليون جنيه، تمثل 64,1% من إجمالي قيمة ديون الكمبيالات غير المدفوعة على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى 777,6 مليون جنيه، العام الماضي 2017.

على الرغم من ذلك، جاءت محافظة القاهرة في المركز الاول من حيث عدد الحالات البروتستو عدم الدفع، بواقع 3162 حالة، بنسبة 15,9% من الإجمالي، تليها محافظة البحيرة بواقع 2807 حالة بنسبة 14,1%، ثم محافظة الجيزة، بواقع 1479 حالة بنسبة 7,4% من إجمالي الحالات.

والبروتستو هو عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة الكمبيالة المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بالبرتسة لهذه الكمبيالة عن طريق المحكمة، واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس، حيث أن البروتستو هو مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 6560 حالة، العام الماضي على مستوى الجمهورية، مقابل 9226 حالة عام 2016، بانخفاض قدره 28,9%.

وذكر التقرير أن قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته سجلت العام الماضي 56,9 مليون جنيه، مقابل 81,3 مليونا ، في 2016، بانخفاض قدره 24,4 مليونا بنسبة 30%.

وبلغ إجمالي عدد حالات بروتستو غير المدفوعة 19935 حالة العام الماضي، مقابل 32850 حالة عام 2016، بانخفاض قدره 12915 حالة بنسبة 39,3%.

وتمثل قيمة الدين لإجمالي حالات البروتستو غير المدفوعة العام الماضي، التي بلغت 717,6 مليون جنيه، تراجعا بنسبة 6,2% عن قيمة الدين غير المدفوع في العام السابق الذي بلغ 765,2 مليون جنيه.

وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته، وسجلت 1234 حالة، بنسبة 18,8% ، تليها المنوفية، ثم أسيوط، كما احتلت القاهرة المركز الاول من حيث قيمة دين لبروتستو دفعت قيمته، وسجلت 13,4 مليون جنيه بنسبة 23,6%، تليها محافظة المنوفية بقيمة 5,9 مليونا ونسبة 10,4% ، ثم محافظة بني سويف، بقيمة 5,6 مليونا ونسبة 9,8% من إجمالي قيمة الدين المدفوع على مستوى الجمهورية خلال 2017.

 
  



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