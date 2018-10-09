مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة أبوظبى وهبوط الرياض

البورصات العربية صورة جديدة

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة أبوظبى، وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها الرياض بسبب خسائر أسهم البنوك وتراجع البورصة المصرية بشكل طفيف بعدما انخفضت لأدنى مستوياتها في 12 شهرا أمس الاثنين وسط موجة بيع لتغطية مراكز مالية أضرت بالمستثمرين المحليين لتسجل أدنى مستوياتها منذ 12 شهرا بسبب ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع من مستثمرين محليين .



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.1 % ليصل إلى حوالى 13589 نقطة ليصل إجمالى خسائره 15 % من قيمته منذ نهاية أغسطس الماضى مع تراجع سعر سهم شركة جلوبال تليكوم 4.7 % وسعر سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 7.1 %.



ولكن سعر سهم المجموعة المالية هيرميس ارتفع 1.7 % بعد أن أبدى بنك الاستثمار أمله في إغلاق صفقة لشراء شركة وساطة مالية نيجيرية الشهر القادم، ويهدف أيضا للفوز بترتيب طروحات عامة أولية في السعودية، في إطار سعيه للعمل في أسواق جديدة تحقق نموا.



وصعد أيضا سعر سهم شركة المصرية للاتصالات 2.2 % ليصل إلى 10.90 جنيه مصري كما قفز سعر سهم شركة الدولية للمحاصيل الزراعية 8.5 % بعد أن قررت إحدى وحداتها تقديم عرض ملزم لشراء حصة في فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات مقابل 6.31 جنيه للسهم ليزداد سعر سهم شركة فيركيم 4.9 % ليصل إلى 5.61 جنيه.



وهبط مؤشر تداول أسهم الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى 7905 نقطة فى بورصة الرياض مع هبوط سعر سهم بنك الراجحي 0.5 % وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.4 % ولكن سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ارتفع 1.9 % بعد أن قالت الشركة إن هيئة الاتصالات السعودية رفعت الحظر عن مبيعات جديدة لخدماتها في المحمول.



وانخفض سعر سهم مجموعة الطيار للسفر 0.7 % بعد أن باعت الشركة حصتها التي تبلغ 30 % في شركة تبارك لاستثمار مقابل 377.4 مليون ريال (101 مليون دولار( كما تراجع سعر سهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات 2.5 % لتسجل خسائر لثلاث جلسات متتالية، بعد أن هبط صافي ربح الشركة بنسبة طفيفة في الربع الماضى.



وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % لكل منهما ليستقر عند 5304 نقطة و 1324 نقطة على الترتيب.



وأغلق مؤشر سوق مال دبي العام مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليزداد إلى 2778 نقطة بعد أن تكبد خسائر 5 جلسات متتالية وذلك لصعود سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.8 % وهبط سعر سهم شركة تكافل الإمارات للتأمين 1.1 % بعد أن باعت شركة الرمز كوربوريشن حصتها البالغة 17.8 % لإنها حققت العائد المستهدف.



وتصدر مؤشر سوق مال بوظبى العام أسواق الخليج بصعوده بأكثر من 0.3 % ليتجاوز 5021 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2 % ليتقدم إلى حوالى 9840 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % ليستقر عند حوالى 4517.