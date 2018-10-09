أحمد نوارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار

عمر سالم



قال أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار، إن الشركة تجري حاليا مفاوضات لتصدير زيوت بندكس إلى أسواق أوروبا الفترة المقبلة.



وأوضح نوارة أن الشركة حققت طفرة كبيرة في مبيعات زيوت بندكس بزياده 35% العام الماضي؛ ما يؤكد ثقة الموزعين والمستهلكين في منتجاتنا.



وأضاف أن الشركة تسعى كل عام لطرح منتج جديد للسوق المصرية، ففي العام الماضي قدمت الشكل الجديد من زيوت بندكس وتحرص الشركة على الجودة التي نعتبرها رأس مالنا الحقيقي".



وتابع: "الارتفاع في مبيعات زيت فرامل بندكس لم يكن في مصر فقط، بل تم طرح الشكل الجديد في الأسواق المغربية والتونسية والجزائريه وحقق نجاحا كبيرا أيضا".



وأشار إلى أنه فى ظل أزمة الغلاء التى نمر بها جميعا بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها القيادة السياسية والتى سوف يتم حصد ثمارها قريبا كان لابد أن نفكر فى طرح منتج محلي جديد بسعر "مناسب و جودة عالية"، ويستطيع تعويض الموزعين والمستهلكين عن المنتج المستورد الذي تضاعف سعره بعد قرار تعويم الجنيه.