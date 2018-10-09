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اقتصاد وأسواق
الضرائب العقارية: الموافقة على تقسيط المستحقات على شركات المناطق الحرة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 08:41 م
سامية حسين
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سامية حسين
سمر السيد:
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الاتفاق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقسيط الضريبة المستحقة على شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤ شهرًا.
وأوضحت أن بالاتفاق يتضمن سداد١٠٪ من جملة المستحق علي أي منشأة لو لم يتم الحجز عليها.
أضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، أنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها يتوجب عليها دفع ١٥٪ من المديونية المستحقة لرفع الحجز على أن تقوم بالسداد لمدة ٢٤ شهرا.
أشارت إلى أن هذه الضريبة على تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الصادر في أغسطس ٢٠١٧أعفى المناطق الحرة من الضريبة.
وتابعت: لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات إلا أن هناك شركتين فقط متبقيتين، وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم.
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