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اقتصاد وأسواق
الضرائب العقارية: لا ضريبة علي رأس مال لا يدر دخلا
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 08:40 م
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سمر السيد
قالت الدكتورة سامية حسين ،رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الثلاثاء، إنه لا فرض لضريبة علي رأس مال لا يدر دخلا، مؤكدة أن الضريبة العقارية تعتبر عينية و تحصل علي الإيراد الذي يؤخذ من العقار حتي لو تمت إزالته .
أضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم، أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام 2003 بدستورية فرض الضريبة العقارية علي أي منشأة طالما أنها أنشأت لغرض إدار الدخل من خلال إيجارها أو حتي الاحتفاظ بها .
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