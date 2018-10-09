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رياضة
حازم إمام يطلق خدمة جديدة لمتابعة أخباره عبر المحمول
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 08:30 م
حازم إمام
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حازم إمام
المال _ خاص
يطلق نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام خدمة جديدة على الهاتف المحمول تتيح لمعجبي "الثعلب الصغير" الحصول على محتوي حصري لكل ما يخص النجم حازم إمام بالإضافة إلى أهم أرائه فيما يخص كرة القدم والرياضة بشكل عام.
سيتم إطلاق الخدمة قريبا بالتعاون مع فيكتوري لينك بعد حصول الشركة على الحقوق الحصرية لها من F2M وكلاء النجم حازم إمام فيما يخص حقوق المحتويات الرقمية.
ستكون الخدمة الجديدة هي نقطة التواصل بين حازم إمام وملايين المعجبين في جميع أنحاء مصر والوطن العربي حيث تتيح الخدمة الجديدة للمعجبين فرصة أن يكونوا أول من يحصل على أحدث المعلومات الحصرية عن حازم إمام بما في ذلك الصور والفيديوهات وأهم الأخبار الرياضية.
سيتلقى المشتركون محتوى حصري عن حياة حازم إمام الشخصية ورحلته في كرة القدم وسلسلة من مقاطع الفيديو لتحليل مباريات الدوري المصري الممتاز والمنتخب الوطني بالإضافة إلى أبرز مباريات كرة القدم الدولية.
وسيستخدم إمام الخدمة للتفاعل المباشر مع المشتركين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن لمعجبيه من خلال الاشتراك في الخدمة الاشتراك في مجموعة من المسابقات والفوز بالعديد من الجوائز المتنوعة ويأتي من بينها منتجات قيمة موقعة من حازم إمام.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة للمشتركين مجموعة من النشاطات الحصرية منها مقابلة نجم نادي الزمالك ومشاركته اللعب في مباريات كرة القدم والعديد من المنافسات.
وقالت المهندسة إنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، "نحن فخورون بالتعاون مع نجم كرة القدم حازم إمام لنقدم للملايين من معجبيه تجربة شاملة وتفاعلية للتواصل معه على هواتفهم المحمولة".
وأضافت: "تؤمن فيكتوري لينك أنه ينبغي تمكين الرموز الرياضية والترفيهية لتحقيق الاستخدام الأمثل للخدمات الرقمية وخدمات الهاتف المحمول لتعزيز العلامة التجارية الخاصة بهم."
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