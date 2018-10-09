أسعار الذهب الآن في مصر 9-10-2018| وصعود عيار 21

أسعار الذهب

عمر سالم



ارتفعت أسعار الذهب، الآن الثلاثاء، فى مصر 9-10-2018 بنحو 2 جنيه، فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 596 جنيها.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 512 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 682 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4760 جنيهًا.