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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
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البنك الأهلي المصري
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب الآن في مصر 9-10-2018| وصعود عيار 21
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:50 م
أسعار الذهب
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أسعار الذهب
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب، الآن الثلاثاء، فى مصر 9-10-2018 بنحو 2 جنيه، فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 596 جنيها.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 512 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 682 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4760 جنيهًا.
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