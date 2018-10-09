مقتل 10 إرهابيين في مداهمة أمنية بسيناء

محافظة شمال سيناء

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قتل 10 عناصر إرهابية فى ضربة استباقية جديدة وجهتها قوات الأمن لأحد الأوكار بالعريش شمال سيناء الثلاثاء



كانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تفيد باتخاذ 10 عناصر إرهابية من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور بالعريش مأوي لهم..واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية.



وعلى الفور قامت قوات الأمن بمداهمة تلك العناصر بالمزرعة المشار إليها، مما أسفر عن مقتلهم جميعا عقب تبادل لإطلاق النيران وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير، وكمية كبيرة من الذخائر .





