إحباط تهريب كنز أثري يضم تابوتا و5 آلاف عملة

إحباط تهريب آثار

أ.ش.أ



نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف، في ضبط كميات كبيرة من القطع والعملات الآثرية .



كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف، قد أكدت قيام كل من المدعو نصر . ف.ن – 32 سنة - حاصل على دبلوم ، وشقيقه منصور – 28 سنة – عاطل ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الواسطى ببنى سويف ، بالاتجار في الآثار وحيازتهما لقطع آثرية بمسكنهما .



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمسكنهما، وتبين عدم تواجدهما ، وعثرت الأجهزة الأمنية على 4 أواني من البازلت الأسود مدون عليها كتابات هيروغليفية ارتفاع كل منها حوالي 20 سم لأحشاء الموتى، وتابوت من الحجر الجيري الملون طوله حوالى 40 سم بارتفاع حوالي 12 سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى طوله 15سم عليه كتابات هيروغليفية



وكذلك تم العثور تابوت من الحجر الملون طوله حوالي 40 سم بارتفاع حوالي 1 سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى الملون طوله 22 سم عليه كتابات هيروغليفية، فضلا عن العديد من التماثيل الأثرية،و5 آلاف و450 قطعة عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.