EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إحباط تهريب كنز أثري يضم تابوتا و5 آلاف عملة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:23 م
إحباط تهريب آثار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تسجيل مجموعة من العملات المحفوظة بالخزانة العامة ضمن الآثار الإسلامية
فيديو| بعد سنوات من الإهمال.."الآثار" تعيد الحياة لقصر البارون
وزير الآثار: 100 مليون جنيه لإحياء قصر البارون
الآثار تستعرض إنجازات إدارات الصيانة والترميم خلال عامين
إحباط تهريب آثار
أ.ش.أ
نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف، في ضبط كميات كبيرة من القطع والعملات الآثرية .
كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف، قد أكدت قيام كل من المدعو نصر . ف.ن – 32 سنة - حاصل على دبلوم ، وشقيقه منصور – 28 سنة – عاطل ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الواسطى ببنى سويف ، بالاتجار في الآثار وحيازتهما لقطع آثرية بمسكنهما .
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمسكنهما، وتبين عدم تواجدهما ، وعثرت الأجهزة الأمنية على 4 أواني من البازلت الأسود مدون عليها كتابات هيروغليفية ارتفاع كل منها حوالي 20 سم لأحشاء الموتى، وتابوت من الحجر الجيري الملون طوله حوالى 40 سم بارتفاع حوالي 12 سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى طوله 15سم عليه كتابات هيروغليفية
وكذلك تم العثور تابوت من الحجر الملون طوله حوالي 40 سم بارتفاع حوالي 1 سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى الملون طوله 22 سم عليه كتابات هيروغليفية، فضلا عن العديد من التماثيل الأثرية،و5 آلاف و450 قطعة عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا