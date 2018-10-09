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استثمار
حل 1553 شكوى متنوعة ضمن مبادرة اليوم المفتوح لحماية المستهلك
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:08 م
حماية المستهلك
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حماية المستهلك يطلق مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين"
حماية المستهلك
المال خاص
أطلق جهاز حماية المستهلك النسخة الثانية من مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين"، أمس الإثنين، بحضور مسئولى الشركات والجهات المعنية، للعمل على حل جميع المشاكل الواردة للجهاز، بالتوازى مع حل الشكاوى بشكل يومى.
وقال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "اليوم المفتوح لحل الشكاوى" جاءت استكمالا للمبادرة الأولى والتى استمرت على مدار 7 أيام تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، لحل المشاكل التي تواجه المواطنين وظلت متراكمة لفترات طويلة لدى الجهاز، إضافة إلى استمرار تلقي الشكاوى أولا بأول والتواصل مع أصحابها لإعادة حقوقهم من خلال استبدال السلع المعيبة أو غيرها من الشكاوى الأخرى التى ترد للجهاز على مدار اليوم من سواء من خلال الخط الساخن للجهاز "19588 " أو خدمة الواتس أب 01281661880متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها، أو الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل على حل أسباب الشكاوى.
وأضاف عبد المعطي أن الجهاز قد تمكن خلال المبادرة من حل 1553 شكوى متنوعة ، وردت اليه من خلال آليات التواصل مع المواطنين وعبر المنافذ الميدانية لتلقى الشكاوي.
جهاز حماية المستهلك
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