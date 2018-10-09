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فيديوهات المال
فيديو| معين شريف: الغناء بـالمصرية مسؤولية وممكن أقدم أغنية وطنية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:04 م
معين شريف
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المطرب اللبناني معين شريف يكشف في حوار سر ابتعاده عن مصر
معين شريف
أحمد حمدي
قال النجم اللبناني معين شريف إنه يلمس أصداء أغنيته الجديدة «بلا قلب» التي طرحها باللهجة اللبنانية في الإذاعات المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال» أن الغناء باللهجة المصرية مسؤولية كبيرة وليس من السهل الإقدام على هذه الخطوة دون تنفيذها بشكل جيد احتراما للجمهور المصري.
ولفت إلى أنه بصدد التحضير لعمل غنائي وطني الفترة المقبلة لأول مرة في مسيرته الفنية، ويتمنى أن يكون بمستوى الأغنيات القديمة "مصر التي في خاطري" أو "عظيمة يا مصر" لكن بلغة موسيقية شبابية.
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