رئيس لجنة حقوق الانسان لمسؤول ألماني: نحافظ على الحريات الأساسية

النائب علاء عابد



ياسمين فواز

التقى النائب علاءعابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال زيارته اليوم الثلاثاء لبرلين، يواكيم بيلتيلر نائب مستشار الامن القومي الألماني بدار المستشارية الألمانية، بحضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطي.



ورحب المسئول الألماني بالنائب علاء عابد، مؤكدا علي التطور الكبير والإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، ودور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.



وخلال اللقاء أشاد النائب بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوى متميز من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مؤكدا علي أهمية أمن واستقرار مصر الذي يَصْب في النهاية لصالح أمن واستقرار ألمانيا وأوروبا بأسرها.



وتناول عابد بشكل مفصل للتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر في مختلف المجالات خلال الولاية الأولي للسيد الرئيس، وما حققته مصر من إنجازات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه نيابة عن العالم بأسره، فضلا عن الجهود الناجحة التي حققتها مصر علي صعيد مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث لم يخرج أي قارب من مصر يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ سبتمبر ٢٠١٦ منوها بعدم وجود مراكز أو مخيمات للاجئين.



كما استعرض النائب الجهود المبذولة على صعيد توسيع الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان، منوها بدور مجلس النواب فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بإقرار التشريعات الخاصة بمنظومة حقوق الانسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى المجمل من خلال إدخال مادة حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية، مؤكداً على حرص مصر البالغ على تحقيق التوازن المنشود بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.



كماأجاب رئيس لحنة حقوق الانسان على عدد من التساؤلات التى طرحها المسئول الألماني حول الأوضاع في مصر، مشدداً على إلتزام مجلس النواب بالحفاظ على الحريات الأساسية بما فى ذلك حرية التعبير والرأى ومشددا علي ما تتمتع به وسائل الاعلام المصرية من إستقلالية وحريات واسعة، ومنوها باقرار قوانين هامة مثل حرية بناء الكنائس وتنظيم الاعلام ومكافحة الهجرة غير الشرعية.