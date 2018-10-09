الاكتئاب الموسمى والمنتج السياحى المصرى أهم فقرات توك شو.. الليلة

الإعلامى عمرو عبد الحميد

رحاب صبح :



ملف أزمة اتحاد نقابات المهن الطبية على TEN فى " رأى عام "

يفتح الإعلامي عمرو عبد الحميد، فى برنامجه " رأى عام " على قناة "TeN"، في الثامنة مساءً. ملف الأزمة داخل اتحاد نقابات المهن الطبية ، وذلك خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رأي عام".



ويكشف "عبد الحميد"، أسباب اتهام نقيب الصيادلة، نقابة الأطباء بالفشل في الاستحواذ على أغلبية هيئة مكتب الاتحاد؟ متسائلا لماذا قالت "الأطباء" إن نقيب الصيادلة هدد نقيبهم بقدرته على تنحيه من رئاسة الاتحاد.



وفي فقرة "الشيزلونج"، يكشف الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسي، كواليس الانتحار النفسي، ومدى مساهمته في الانتحار الفعلي؟ وهل جلد الذات يؤدي إلى ذلك؟.



الاكتئاب الموسمى فى "القاهرة اليوم"

يستضيف برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "اليوم"، فى العاشرة مساءً ، المؤلف محمود صلاح مؤلف قصص رعب وباحث فى مجال ما وراء الطبيعة، وتامر عطوة مؤلف قصص أيضاً للحديث عن أدب الرعب، وما أن كان له مكانة انتشار واسعة فى المنطقة العربية أم لا. ويخصص البرنامج الفقرة الثانية للحديث عن الاكتئاب الموسمى ويناقش الدكتورة هبه العيسوى أستاذ الطب النفسى للتعرف على هذا النوع من الاكتئاب وطرق الوقاية منه وكيفيه التعامل مع المصابين به ، البرنامج تقديم كل من الاعلامى جمال عنايت وبثينة توكل وإدوارد.



دور وزارة التضامن فى الرقابة على أول مكان لتعليم الأطفال فى 90 دقيقة على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة "بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً ، محمود بدر عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية والذى تقدم بطلب إحاطة ضد عدد من الحضانات المملوكة للسلفيين لبثها أفكارا متطرفة فى منطقة شبرا الخيمة.

ويجيب محمود بدر في حلقة الليلة على الأسئلة الشائكة ، هل تخضع المناهج فى حضانات الأطفال لوزارة التضامن الإجتماعى ؟ وما دور وزارة التضامن فى الرقابة على أول مكان لتعليم الأطفال ولماذا لا تخضع مناهج التعليم داخل دور الحضانة لرقابة الدولة؟ كيف تتعامل الحكومة فى المستويات المختلفة فى دور الرعاية الأولية بين إسلامية وكنسية ودولية لهذه الحضانات.



ملف المنتج السياحى المصرى فى " مساء DMC"



يفتتح الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، فى التاسعة مساءً ،ملف المنتج السياحى المصرى ولماذا نستطيع الارتقاء بجودة المنتج؟ ولماذا يظل سقف السياحة المصرية فى حدود لا يتجاوزها؟، وهل استعادت السياحة عافيتها بالشكل الذى يجعل الحكومة تستعيد حقوقها لدى المستثمرين؟ وما هى معوقات نمو السياحة فى مصر بالشكل الذى يعكس إمكاناتها؟.

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال كلا من النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب .

وفى الجزء الثانى يفتح ملف أزمة بين الفلاحيم والحكومة حول شراء القطن بعد تجاوز الانتاج حاجز 2.2 مليون قنطار مع عجز فى التسويق الخارجى وكيف يمكن صناعة الحلول لتحقيق التوازن بين الانتاج والتسويق بحيث لا يخسر الفلاحين ولا تخسر الحكومة؟.

ويتحدث خلال الفقرة مع كمال كلا من المهندس وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، وأحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرف التجارية والنائب رائف السيد محمد إسماعيل وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب