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رياضة
اتحاد الكرة يعلن موعد تطبيق قرار معاملة لاعبي شمال إفريقيا كمصريين
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 06:42 م
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علي المصري
أكد عصام عبد الفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد تطبيق مقترح اعتبار لاعبي الدول العربية بشمال إفريقيا محليين أسوة بالسوريين والفلسطينيين، لتتعامل الأندية معه في فترة الانتقالات الشتوية.
واقترب الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، من إقرار المقترح، وهناك دراسة كاملة في الوقت الحالي، وشبه إجماع بين أعضاء الجبلاية، على تطبيقه من الميركاتو الشتوي المقبل.
كان اتحاد شمال أفريقيا، الذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، تقدم باقتراح باعتبار اللاعبين من هذه البلدان عناصر محلية في دوريات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، أسوة بالاتحاد اﻷوروبي "يويفا".
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