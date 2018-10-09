مدبولي يشدد على تشجيع مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق الصحراوية

مصطفى مدبولي



الصاوي أحمد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنيً لمتابعة تطور صناعة الدواجن وسبل تنمية الثروة الداجنة في مصر.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه الاجتماع استعرض معدلات تطور صناعة الدواجن في مصر منذ عام 1980 وحتى عام 2017 والتي بدأت بالاعتماد على الاستيراد وصولاً إلى ما تحقق الآن بالإعتماد على الإنتاج المحلي، حيث تقدر إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة بها بنحو 64,5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.500.000 عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.



وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للإنتاج المحلي من دجاج التسمين وصلت في عام 2017 إلى مليون وواحد وثلاثون وثمانمائة ألف طائر في العام، بينما وصل الإنتاج المحلي من بيض المائدة خلال عام 2018 إلى 13 مليار بيضة حققت لمصر اكتفاءً ذاتياً من هذا المنتج.



واستعرضت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، إنجازات قطاع الثروة الداجنة حيث تم إنشاء قواعد بيانات صناعة الدواجن من خلال رفع إحداثيات إجمالي 25335 مزرعة ومنشآة ثروة داجنة باستخدام أجهزة الGPS خلال عامي 2017 و2018، فضلاً عن تفعيل تراخيص تشغيل مزارع ومشروعات الثروة الداجنة حيث ساهمت عمليات مراجعة إجراءات منح تراخيص التشغيل في وصول إجمالي عدد ما تم منحه من تراخيص تشغيل منذ عام 2017 وحتي تاريخه 8334 ترخيصاً لمنشأة ثروة داجنة، ويأتي ذلك بالإضافة إلي ما كان قائماً من المزارع المرخصة حتي نهاية عام 2016 بإجمالي 1362 منشأة ثروة داجنة.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تشجيع إقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي والمحافظات الصحراوية والتي تم التعاقد عليها في محافظات بني سويف وقنا ومطروح والجيزة، لأن المشروعات الخمسة المقامة بها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3,9 مليار جنيه تسهم في توفير ما يقرب من 3870 فرصة عمل، إضافة إلى المشروعات الجاري دراستها حالياً في مختلف القطاعات فتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإنتاج الداجني بها نحو 20,2 مليار جنيه بإجمالي 20 شركة، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات انتاج دجاج التسمين 19.7 مليار جنيه بإجمالي 17 مشروعا، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات انتاج بيض المائدة حوالي 778 مليون جنيه في سبعة مشروعات.



من جانبه، أثني رئيس الوزراء على ما تحقق من طفرات إنتاجية فيما يخص إنتاج مصر من الدواجن وبيض المائدة، مؤكداً أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير مصادر بروتين صحية بأسعار أقل من اللحوم الحمراء. كما شدد مدبولي علي ضرورة الاستمرار في تطوير الثروة الداجنة في مصر وزيادة الإنتاج من أجل العمل على خفض الأسعار، معلنا تقديم التيسيرات الممكنة، والعمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.