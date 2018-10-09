البورصة: 2.89 مليون سهم تستجيب لعرض إيجيترانس

إيجيترانس

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، إن إجمالى أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على أسهم خزينة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) بلغت 2.89 مليون سهم، بنهاية فترة العرض اليوم الثلاثاء.



كانت البورصة قد فتحت سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء لأسهم الخزينة الشركة، اعتبارًا من2 أكتوبر الجاري وحتى 9 من نفس الشهر.



ووافق مجلس إدارة إيجيترانس، فى وقت سابق، على شراء أسهم خزينة بقيمة 15.9 مليون جنيه، من خلال 2.21 مليون سهم بسعر7.2 جنيه للواحد.