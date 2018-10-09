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علاء مبارك يتساءل عن أسباب تجاهل دور والده في حرب أكتوبر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 06:27 م
مبارك أثناء مشاركته في حرب أكتوبر
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مبارك أثناء مشاركته في حرب أكتوبر
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انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تجاهل وسائل الإعلام عن دور والده، فى حرب أكتوبر كونه بطلا ساهم فى الحرب ولا يختلف عليه مثل الأمور السياسية .
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة: حق حسني مبارك، مقال أ سليمان جودة ، شكر واجب لأنك من الذين تذكروا اسم مبارك كواحد من أبطال حرب أكتوبر . والسؤال الذي يبحث عن إجابة هو لماذا تفادت وسائل الإعلام عن ذكر دور مبارك في حرب أكتوبر ؟ .
واوضح : نختلف ونتفق في الأمور السياسية ، ولكن يجب أن نتفق جميعاً علي دور أبطال أكتوبر
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