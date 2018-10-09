علاء مبارك يتساءل عن أسباب تجاهل دور والده في حرب أكتوبر





أحمد صبرىانتقد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تجاهل وسائل الإعلام عن دور والده، فى حرب أكتوبر كونه بطلا ساهم فى الحرب ولا يختلف عليه مثل الأمور السياسية .وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة: حق حسني مبارك، مقال أ سليمان جودة ، شكر واجب لأنك من الذين تذكروا اسم مبارك كواحد من أبطال حرب أكتوبر . والسؤال الذي يبحث عن إجابة هو لماذا تفادت وسائل الإعلام عن ذكر دور مبارك في حرب أكتوبر ؟ .واوضح : نختلف ونتفق في الأمور السياسية ، ولكن يجب أن نتفق جميعاً علي دور أبطال أكتوبر