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علاء مبارك يتساءل عن أسباب تجاهل دور والده في حرب أكتوبر

مبارك أثناء مشاركته في حرب أكتوبر
مبارك أثناء مشاركته في حرب أكتوبر
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أحمد صبرى

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تجاهل وسائل الإعلام عن دور والده، فى حرب أكتوبر كونه بطلا ساهم فى الحرب ولا يختلف عليه مثل الأمور السياسية .

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة: حق حسني مبارك، مقال أ سليمان جودة ، شكر واجب لأنك من الذين تذكروا اسم مبارك كواحد من أبطال حرب أكتوبر . والسؤال الذي يبحث عن إجابة هو لماذا تفادت وسائل الإعلام عن ذكر دور مبارك في حرب أكتوبر ؟ .

واوضح : نختلف ونتفق في الأمور السياسية ، ولكن يجب أن نتفق جميعاً علي دور أبطال أكتوبر 


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