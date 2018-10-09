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بورصة وشركات
بزنيس كوربوريشن تتقدم للرقابة المالية بمستندات اضافة أنشطة جديدة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 06:23 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية أودعتها تقرير الافصاح الخاص بإضافة أنشطة جديدة وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 أكتوبر الجارى على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة انشطة جديدة لتعزيز نشاط الشركه وتعديل المادة (31) من النظام الاساسى للشركة بزياده التمثيل (رئيس مجلس الادارة، أو الرئيس التنفيذى ) أمام القضاء والغير .
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.52 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 1.54 مليون جنيه قبل عام.
ويبلغ رأسمال الشركة 24.3 مليون جنيه، موزعا على 4 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية
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