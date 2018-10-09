قناة السويس تنشئ 3 محاكيات جديدة لمواكبة متطلبات العمل





نادية سلامتحت رعاية الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يعقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة سلسلة من الدورات التدريبية الخارجية لربابنة كبرى الشركات الملاحية العالمية تحت عنوان "العبور الآمن لقناة السويس" بهدف تعريفهم بنظام الملاحة في قناة السويس وتبادل الخبرات مع كبار المرشدين بالهيئة باستخدام أحدث نظم التريب بالمحاكيات وبرامج التدريب عالية المستوى. وفي الوقت الحالي ينظم مركز المحاكاة دورة متقدمة تدريبية لربابنة شركة فرونت لاين FRONT LINEالعالمية وذلك في الفترة من الأحد الموافق 7 / 10/2018 وحتى يوم الخميس القادم 11/10/2018، وترتكز الدورة التدريبية على العبور الآمن لناقلات البترول التابعة للشركة خلال رحلاتها المتكررة للقناة.كما اختتم مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، يوم الخميس الماضي الموافق 4/10/2018، دورة تدريبية لربابنة شركة شل SHELL العالمية والتي أقيمت على مدار خمسة أيام إبتداء من الأحد الموافق 30/9/2018 وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المُتعاقد عليها.من جانبه، أكد الفريق مُهاب مميش أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مجمع المحاكيات التابع لها انطلاقاً من الدور الهام المنوط به في رفع كفاءة العنصر البشري من مرشدي الهيئة وصقل خبراتهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم التي تتطلب الإلمام التام بالإبحار في الممرات الضيقة وكيفية التعامل السليم مع المواقف الطارئة، مشيراً إلى أن مجمع المحاكيات يحظى بسمعة عالمية بين كبرى الشركات الملاحية.وأوضح أن الهيئة لا تدخر وسعا في تطويرمركز المحاكاة والتدريب البحري و رفع كفاءته بتزويده بأحدث أجهزة وبرامج المحاكاة العالمية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء ثلاثة محاكيات جديدة تدخل الخدمة قريباً للعمل جنباً إلى جنب مع بقية محاكيات المركز لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية في نشاط هيئة قناة السويس. المحاكي الأول مخصص لمحاكاة السفن العابرة للقناة وفق أحدث الأنواع والحمولات الكبيرة، والمحاكي الثاني خاص بالتدريب على استخدام الخرائط الإلكترونية باعتبارها أحد أهم الأجهزة الملاحية المساعدة. بينما المحاكي الثالث مختص بعمل محاكاة لأعمال التكريك بالقناة والموانئ وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الكراكات الجديدة المتعاقد عليها حالياً.فيما أوضح الربان عمرو فايز، رئيس مركز المحاكاة بالهيئة، أن أجندة العمل تذخر منذ بداية العام بالعديد من الأنشطة والدورات التدريبية من داخل وخارج الهيئة. فعلى صعيد أنشطة المركز الداخلية لخدمة قطاع الإرشاد بهيئة قناة السويس، نجح المركز في تأهيل 34 مرشداً للالتحاق بالعمل في الهيئة من خلال أربعة دورات تدريبية، إضافة إلى تأهيل 25 من ربابنة القاطرات ضمن مسوغات التعيين في الهيئة من خلال ثلاثة دورات تدريبية على التوالي، فضلاً عن عقد 8 دورات تدريبية خارجية لكبرى الشركات العالمية مثل شركة Front line - Shell – USCA ، مشيراً إلى دور مجمع المحاكيات في إثراء مجال البحث العلمي في صناعة السفن ليكون أيقونة جديدة تستعين بها كبرى الشركات الملاحية لعمل الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة للاسترشاد بها في صناعة الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن ولزوم العبور الآمن للسفن ذات المواصفات الخاصة.وأشار المهندس صبري نصر، نائب رئيس المركز، إلى ­­­­­­­­­أن البرنامج التدريبي الخارجي الخاص بربابنة السفن يتضمن مناورات لعبور السفن لقناة السويس في الأحوال الجوية المختلفة والتدريب على كيفية التعامل السليم مع حالات الطواريء المختلفة، إضافة إلى بعض المواد التدريبية النظرية للتعريف بخصائص قناة السويس واهم قواعد لائحة الملاحة.من جانبهم، عبر المتدربون عن امتنانهم الشديد للجهد المبذول من قبل هيئة قناة السويس لتقديم الخبرات العلمية الرفيعة لأكفأ المرشدين بالهيئة في برامج تدريبية مكثفة وشاملة، وهو ما أكدته كلمات الكابتن "نيدو هارفاتسكو" في نهاية الدورة التدريبية لشركة شل العالمية حيث أشاد بالخبرات الفنية والعلمية التي اكتسبها خلال البرنامج التدريبي والتي ستؤهله لعبور القناة بأمان بعد تفهمه لطبيعة عمل مرشدي القناة وإدراكه لأهمية التعاون والعمل سوياً للإبحار بأمان في قناة السويس، مؤكداً انه لن يبخل في نقل المعرفة التي اكتسبها وسيدعو زملاءه للالتحاق بالبرامج التدريبية التي ينظمها المركز، واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكافة القائمين على البرنامج التدريبي.