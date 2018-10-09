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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان: 15 مليون جنيه حجم مبيعاتنا خلال سبتمبر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 06:12 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
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شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها باعت عددًا من الوحدات السكنية بشهر سبتمبر الماضى بقيمة 15 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات المشار إليها تقع بمناطق استثمارية مختلفة هى مدينة هليوبوليس الجديدة –إسكان شيراتون.
وباعت الشركة، فى أغسطس الماضى، 37 وحدة سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة – إسكان شيراتون بقيمة 54 مليون جنيه تقريبًا.
كما باعت وحدات سكنية بقيمة 68 مليونًا، خلال شهر يوليو الماضى، ضمن مدينة هيلوبوليس الجديدة ومدينة العبور وإسكان شيراتون.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 250.8 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2018، مقابل 348.8 مليون جنيه ربح خلال العام المالي السابق.
وارتفعت الإيرادات إلى 936.5 مليون جنيه خلال العام المشار إليه، مقابل 928 مليونًا خلال العام المالى المقارن.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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