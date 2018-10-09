عامر: تنظيم الصناعات واتحاد المعلنين والمنتج المحلي تشريعات جاهزة للتصويت





ياسمين فوازأعلن محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عزم اللجنة اصدار 3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين، وقانون تفضيل المنتج المحلى.جاء ذلك عقب اجتماع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم الثلاثاء، في حضور المهندس محمد السويدي، القيادي بائتلاف "دعم مصر" ورئيس اللجنة الأسبق.وأضاف عامر أن اللجنة تتحفظ على بعض المواد بقانون العمل، لافتا إلى أن أبرز ملاحظات اللجنة هي أن يكون قانون العمل متوازن بين الثلاث جهات: الحكومة والعامل والمستثمر.وأشار إلى استعداد اللجنة لدعوة وزير الصناعة وزير العمل ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول.وفيما يخص دعوة السويدي للاجتماع، قال عامر: إن هيئة المكتب حرصت على لقاء المهندس محمد السويدى، في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف على الملفات التي تناولتها، وسعيًا لوضع استراتيجية العمل سويا لاستكمال مجهودات اللجنة السابقة، على أن يتم عقد لقاء مماثلأً مع النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة، موجهًا الشكر لهما لجهودهما السابقة والتي أسفرت عن انجاز العديد من التشريعات المهمة.وتابع: تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تواجه الصناعة، وهى تطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب وتفعيل الاسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي، والضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات الكثيفة الاستخدام.وأكد أن اللجنة تهدف إلى تشجيع الصناعة وجعلها في المرتبة الأولى وبالتالى يجب تفعيل بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات، لأن فؤائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وصندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة، ونكمل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.وأكد أن الصناعة هى الأمل للتقدم الاقتصادى فى مصر ونحن سعداء بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالصناعة لأنه ليس هناك دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة، وبعد شبكة الطرق نحن مهيئون للانطلاق الصناعى قائلا: الصناعة أسلوب حياة.