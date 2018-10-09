تغطية المرحلة الثانية لاكتتاب الزيوت المستخلصة بمعدل 9.033 مرة

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها



رجب عزالدين



أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأس المال بمعدل 9.033 مرة وذلك بعد انتهاء فترة العرض اليوم الثلاثاء .



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية سبتمبر الماضى على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 5.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم، إضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار.



وقالت الهيئة إن دعوة المساهمين ستكون بنفس شروط الاكتتاب الواردة بالاعلان السابق.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى بنحو 37.3 مليون سهم من عدد الأسهم المطروحة البالغة 42.8 مليون سهم، منوهة بأن عدد الأسهم المتبقية 5.48 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه.