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ثقافة وفنون
دى ام سي راعيا رسميا لمهرجان السينما العربية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:59 م
دي ام سي
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دي ام سي
رحاب صبحي
تنقل شبكة قنوات "دى أم سي" يوم الجمعة القادم البث الحصري لحفل توزيع جوائز "مهرجان السينما العربية" المقرر بحضور كبار صناع السينما والفنانين فى الوطن العربي تحت رعاية قنوات "دى ام سي".
وتجري القناة عددا كبيرا من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، ومن المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما.
وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار ويتم الاعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما تعلن أسماء الفائزين فى الحفل نفسه.
ثقافة وفنون
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