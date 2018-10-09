جنوب الوادى للأسمنت تخطر البورصة بمد موعد نزاع تحكيم دولى

جنوب الوادي للأسمنت

رجب عزالدين



قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت إن هيئة التحكيم الدولى فى نزاع شركة الصيانة قررت مد ميعاد تقديم رد ودفاع الشركة يوم واحد.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هيئة التحكيم قررت مد ميعاد تقديم الدفاع من اليوم الثلاثاء إلى غدا الأربعاء الموافق 10 أكتوبر الساعة الثالثة عصرا.



وقالت فى وقت سابق إن شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI تقدمت بمستندات جديدة تطالب بزيادة قيمة التعويض فى دعوى التحكيم الدولى إلى 234 مليون جنيه بدلا من 160 مليون جنيه.



وتتداول القضية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ومن المقرر عقد جلسة مرافعة شفوية بعد تقديم الدفوعه بتاريخ 28-29 نوفمبر المقبل.



وأعلنت الشركة فى نهاية يوليو الماضى، عن رفع دعوى تعويض بقيمة 430 مليون جنيه ضد شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI.



وأخطرت شركة جنوب الوادى البورصة المصرية فى 14 يونيو الماضى، بوجود خلاف مع شركة الإدارة الفنية RHI تحول إلى نزاع تحكيم.



وقالت الشركة إن الخلاف مع شركة RHI يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة بتاريخ أبريل 2017 ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الأولى لوحت بايقاف العمل للمطالبة بمبلغ 160 مليون جنيه.



وسجلت جنوب الوادى صافى ربح قدره 22 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون فى 2016، بنسبة تراجع 89% تقريبًا