وزير الرياضة يكرم صاحبة أطول غطسة في العالم

المال- خاص



استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة الرقم القياسي في الغطس لمدة ٥٥ ساعة.



وأعرب صبحي في بيان الثلاثاء، عن سعادته بالانجاز الذي حققته البطلة الواعدة ريم صاحبة 14 سنة والذي استطاعت به أن تكسر الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس العالمية باسم الفتاة الأسترالية كريستسن كويل 38 سنة وهو 51 ساعة 25 دقيقة في أطول غطسة تحت الماء



كانت ريم اشرف قد بدأت المسابقة فى شرم الشيخ يوم الاربعاء الماضى التى انتهت فى تمام الثانية ظهرا يوم الجمعة وكانت تقوم بتناول الطعام وشرب المياة والنوم وحتى اللعب تحت الماء على ارتفاع 8 مترا، ونجحت فى كسر الرقم القياسى وستكتب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

