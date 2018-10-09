بالصور|محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع

قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بجولة مفاجئة بشارع علم الروم ومنطقة الطبية والشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح ، حيث أمر بإزالة إشغالات المحلات على الأرصفة, وموجها لرئيس مدينة مرسى مطروح بتطبيق سلطة القانون وعمل محاضر وغرامات على المخالفين.و قرر المحافظ غلق عدد 10محلات تجارية مخالفة،والتى تم إنذارها وتوقيع محاضر سابقة للتعدى على الطريق ،و إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع .كما وجه بتشكيل لجنة فورية للمرور على المحلات للإطمئنان على السلامة الصحية للمنتجات المعروضة خاصة اللحوم .وقام محافظ مطروح بسحب رخصتين لسيارتين لإشغال الطريق والوقوف فى أماكن غير مخصصة للإنتظار ما يعطل حركة المرور .وفى استجابة فورية لإستغاثة أحد المواطنين توجه المحافظ إلى مكان تجمع قمامة بمنطقة الطبية ، ووجه بإزالتها فوراً مع متابعة مجلس المدينة لوضع صناديق قمامة مع مراجعة الإنارة وتمهيد الشوارع بالمنطقة .