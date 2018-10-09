تأجيل دعوى مساهمين ضد بنك قناة السويس إلى 7 نوفمبر

بنك قناة السويس

رجب عزالدين



قال بنك قناة السويس، إن الدعوى المرفوعة ضده من قبل بعض المساهمين تم تأجليها لجلسة 7 نوفمبر المقبل.



وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الدعوى مقامة من بعض مساهمى البنك ويطلبون فيها الحكم ببطلان دعوة الجمعية العامة للبنك المنعقدة فى 4 فبراير الماضى.



وتابعت الشركة أن الأسباب التى يستند عليها المختصمين فى طلب البطلان عرضت على المساهمين أعضاء الجمعية العامة، فى بداية الاجتماع وقرروا بعدها صحة الانعقاد والنظر بالتالى فى بنود جدول الأعمال دون اعتراض من أحد.