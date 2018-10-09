مصر لصناعة الكيماويات تعلن توزيعا نقديا 1.1 جنيه للسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين



أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 1.1 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى.



وقالت الشركة فى افصاح للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر .



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 100 مليون جنيه خلال 2017-2018، مقابل أرباح بلغت 208.04 مليون جنيه في العام المالي السابق.



ويبلغ رأسمال الشركة 260 مليون جنيه موزعا على 65 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم .