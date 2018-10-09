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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

حسام الجمل رئيسا للتحالف الأفريقى لتكنولوجيا المعلومات

حسام الجمل 12555
حسام الجمل مركز معلومات الوزراء
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حسام الجمل رئيسا للتحالف الأفريقى لتكنولوجيا المعلومات
حسام الجمل 12555

المال – خاص :

انتخب التحالف الإفريقى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال اجتماعه السنوى السادس اليوم الثلاثاء فى العاصمة الكينية " نيروبى " المهندس حسام الجمل رئيس مركز دعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزارء رئيسا له .

وقال الجمل، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه سيتبنى عدة مبادرات من أجل خدمة القارة الإفريقية بهدف سد فجوات المهارات الرقمية الحالية والمستهدفة، وتمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التكنولوجيا المالية الرقمية، والأمن السيبرانى .

يشار إلى أن الأفكاتا هى تحالف معني بجمعيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات متعددة الجنسيات والشركات والمنظمات والأفراد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا .

وتتمثل رؤيتها فى تشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين مما يعزز التنمية المتسارعة والممكنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة ، بما في ذلك التقنيات المتنقلة والحوسبية والذكاء الصناعي لتحقيق الثورة الرقمية ومجتمع المعلومات في إفريقيا .

اتصالات وتكنولوجيا
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