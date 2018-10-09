حسام الجمل رئيسا للتحالف الأفريقى لتكنولوجيا المعلومات

المال – خاص :



انتخب التحالف الإفريقى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال اجتماعه السنوى السادس اليوم الثلاثاء فى العاصمة الكينية " نيروبى " المهندس حسام الجمل رئيس مركز دعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزارء رئيسا له .



وقال الجمل، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه سيتبنى عدة مبادرات من أجل خدمة القارة الإفريقية بهدف سد فجوات المهارات الرقمية الحالية والمستهدفة، وتمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التكنولوجيا المالية الرقمية، والأمن السيبرانى .



يشار إلى أن الأفكاتا هى تحالف معني بجمعيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات متعددة الجنسيات والشركات والمنظمات والأفراد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا .



وتتمثل رؤيتها فى تشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين مما يعزز التنمية المتسارعة والممكنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة ، بما في ذلك التقنيات المتنقلة والحوسبية والذكاء الصناعي لتحقيق الثورة الرقمية ومجتمع المعلومات في إفريقيا .

