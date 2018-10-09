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سيـــاســة
التفاصيل الكاملة لخطة عمل مشروعات النواب
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:27 م
محمد كمال مرعي
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محمد كمال مرعي
ياسمين فواز
حددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المحاور الرئيسية لخطة عملها والتي ترتكز علي ثلاث أهداف هي الدور التشريعي، والرقابي، ودور اللجنة في متابعة الجهات التنفيذية.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، مشيرا إلى أن اللجنة تضع نصب أعينها اصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي، مضيفا: "في الدور الرقابي سنراجع جميع الاجراءات ونتابع مبادرة الرئيس 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و نراجع ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية".
وتابع: "سنراجع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتيسير على اصحاب المشروعات في التراخيص وتحويل اصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهدف أساسي للجنة منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي اعفاءات لمدة ٥ سنوات لاقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي".
وأوضح مرعي أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، الذي وافق عليه البرلمان، كما راجعت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقدمت عدد من الاعتراضات التي وافق عليها مجلس، ورد الجهاز بتلافي الملاحظات في التقارير المقبلة.
وأشار إلى دور اللجنة في بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة 2018 و 2019 وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الاشهر المقبلة، بجانب مناقشة اللجنة طلبات إحاطة في دور الانعقاد الثاني، مشيرا الى تكليف وكيل اللجنة محمود سعد بمتابعة الردود على الطلبات وتوضيح ما تم تنفيذه.
ولفت مرعي إلى زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا لإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المحافظين ووضع حجر الأساس في 2017، وقال "حتى الآن لم يتن التنفيذ وسنعيد تقديم طلبات الاحاطة".
فيما، قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن الاجتماع الأول للجنة ناقش وضع خطة العمل ومراجعة كل ما تم عمله منذ بداية دور الانعقاد الأول.
وأوضح سعد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اتفقت على مراجعة طلبات الإحاطة التي تم التقدم بها ولم تكن الردود عليها مرضية للنواب.
وأشار إلى تكليف عضو اللجنة، نانسي نصير بالتواصل مع المحافظين بشأن الأراضي التي تم تخصيصها للجنة لإقامة المشروعات والرد على ما تم مناقشته في زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا وعدم تنفيذ إنشاء الحضانات رغم وضع حجر الأساس منذ ٢٠١٧.
فيما أوضح سعد أنه تم تكليفه بمراجعة وزير الشباب في وعود الوزارة بتولي ضخ أموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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