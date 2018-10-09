القاهرة خامس أكثر مدن العالم ازدحاما فى 2030

خالد بدر الدينأعلنت وكالة يورومونيتور انترناشيونال اليوم الثلاثاء إن مدينة طوكيو ستتخلى عن عرش أكثر عاصمة ازدحاما بالسكان بحلول عام 2030 مع هبوط عددهم بحوالى مليونى نسمة ليصل إلى 35.3 مليون نسمة لصالح جاكرتا عاصمة إندونيسيا التى سيزيد عدد سكانها بأكثر من 4.1 مليون نسمة خلال نفس السنوات ليتجاوز 35.6 مليون نسمة .وذكرت وكالة بلومبرج أن كاراتشى عاصمة باكستان ستحتل المركز الثالث بأكثر من 33 مليون نسمة فى عام 2030 وبعدها مانيلا عاصمة الفلبين بأكثر من 30.5 مليون نسمة ثم القاهرة فى المركز بحوالى 30 مليون نسمة لتصبح أكبر مدينة مزدحمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.وتتوقع وكالة وكالة يورومونيتور انترناشيونال ظهور 6 مدن جديدة يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة على الأقل بعد حوالى 12 سنة وهى شيكاغو الأمريكية و بوجوتا عاصمة كولومبيا و شيناى عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية وبغداد عاصمة العراق و لواندا فى أنجولا ومدينة دار السلام العاصمة السابقة لتنزانيا.وتتوقع الوكالة أن يعيش 9 % من سكان العالم فى 39 مدينة مزدحمة بحلول 2030 و أن أوساكا اليابانية ستكون أقدم مدينة فى العالم يتجاوز عمر 31 % من سكانها حاجز ال 65 عاما.