EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ترامب يقبل استقالة مندوبة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:13 م
ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلماني يحذر من مؤامرات ترامب على السعودية
فيديو | ميلانيا ترامب تقع في غرام أبو الهول
صور | ميلانيا ترامب في أحضان الأهرامات
السيسي يستقبل ميلانيا ترامب ويشيد بالتعاون مع أمريكا
محمد بن سلمان يرد على ترامب: السعودية أقدم من أمريكا.. وندفع ثمن أسلحتنا
ترامب يتربح 413 مليون دولار من مساعدة والده على التهرب من الضرائب
ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران
أحمد صبرى
قبل الرئس الأمريكي دونالد ترمب استقالة نيكي هايلي مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر أنه سيعقد مؤتمرا فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض فى ساعات مقبلة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا