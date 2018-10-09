ترامب يقبل استقالة مندوبة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

أحمد صبرى



قبل الرئس الأمريكي دونالد ‏ترمب استقالة نيكي هايلي مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن .



وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر أنه سيعقد مؤتمرا فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض فى ساعات مقبلة .