بالأسماء.. تشكيل اللجان المتخصصة بمصر المقاصة

شركة مصر المقاصة

المال - خاص:



انتهى مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، من تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة بالشركة، فى الاجتماع الأول والمنعقد مطلع الأسبوع الحالى.



وقالت مصادر إنه تم الاتفاق على تولى كل من عمرو الجناينى، وياسر زعزع، وعمرو بهاء وعمرو مصطفى ومصطفى فوزى عضوية لجنة الاستثمار.



كما يتولى عونى عبدالعزيز ورفيق مطر ومحمد فريد عضوية لجنة المراجعة، فيما تضم لجنة المكافآت كل من مطر وفوزى وأحمد سعد عبداللطيف.



ويضم مجلس إدارة مصر المقاصة كل من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى فى منصب العضو المنتدب، وكلا من أحمد سعد وعمرو بهاء فى منصب عضوى ذوى الخبرة، ومصطفى فوزى ورفيق مطر وعونى عبدالعزيز كممثلين عن شركات السمسرة، وعمرو الجناينى وياسر زعزع وعمرو مصطفى كممثلين عن أمناء الحفظ، بجانب محمد فريد ممثلاً لإدارة البورصة.



كان اللواء محمد عبدالسلام، قد اكتسح السباق الانتخابي على مقعد رئاسة المقاصة بعدد أصوات مليوني صوت بنسبة 97.5%، مقابل نسبة ضئية للغاية لمنافسة أشرف الضبع.