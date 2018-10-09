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نقل وملاحة
النقل تبحث الاستفادة من خبرة السويد لخفض حوادث الطرق
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:29 م
اجتماع وزير النقل مع الشركة
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اجتماع وزير النقل مع الشركة
المال ــ خاص:
التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع السفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وبدأت مباحثات التعاون في كيفية تقليل معدلات الحوادث على الطرق، في إطار الإجراءات والمتغيرات التى تجريها وزارة النقل في الوقت الحالي من إنشاء شبكة طرق جديدة مطابقة للمعايير العالمية للطرق، وكباري للمشاة.
من جانبه، أوضح السويدي أن هيئة السلامة المرورية بالسويد تود الزيارة لمصر لتقديم الدعم، وتبادل الخبرات مع وزارة النقل المصرية.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية للطرق، من حيث مراعاة الميول وتصريف مياه الأمطار والتأكد من توفّر مناطق عبور المشاة بشكلٍ واضحٍ للمشاة والسائق، وتخصيص أماكن خاصة لمرور المشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من وجود إشارات المرور والعلامات الإيضاحية التي تنظم عمليات السير.
وتناولت المباحثات أهمية نقل الركاب والبضائع عن طريق النقل النهري نظرًا لأهميته في تقليل الكثافات المرورية على الطرق، وكذلك تقليل العوادم والانبعاثات.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على عقد ورشة عمل بين الجانبين، بحضور بعض الجهات الحكومية العاملة في مجال الطرق، وجامعتي القاهرة وعين شمس لمناقشة أساليب تطوير السلامة على الطرق.
النقل
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